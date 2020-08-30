"الدوري مشبوه".. طارق يحيى يشيد بقطاع الناشئين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز "مشبوهة"، مشيراً الى عدم وجود أي قيمة لها وأن الأمر ليس متعلق بكون الزمالك خارج المنافسة واقتراب الأهلي من حسم اللقب.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي في الجولة الـ23 لمسابقة الدوري، حيث خسر الجولة الماضية من المقاولون 2-1.

وقال طارق يحيى في تصريحات لقناة النهار "خسارة الفريق الأخيرة في الدوري ليس لها علاقة بأي أمر يخص الفوز على الأهلي وأن الفريق يخسر بعد المباريات الكبيرة، فالزمالك فاز ببطولة السوبر الأفريقي ثم السوبر المصري وأقصى الترجي من الأبطال بشكل متتالي".

وواصل "خسارة المقاولون ليس لها أي قيمة، الزمالك يلعب الدوري من أجل بطولة أفريقيا".

وشدد "بطولة الدوري مشبوهة، في زمن كورونا وإصابات اللاعبين وحالات الإغماء وما يحدث في بعض الأندية أمر صعب، اتحاد الكرة قام بتغيير النظام والآن ألغى المسحات بسبب التكلفة المادية".

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وصرح "بطولة الدوري لا قيمة لها على الإطلاق، الأمر ليس متعلق بكون الزمالك خارج المنافسة أو اقتراب الأهلي من حسم اللقب".

وتابع "هناك مجهود كبير بُذل من مسؤولي قطاع الناشئين في الزمالك سواء حالياً أو في السنوات السابقة ودعم من مجلس الإدارة لكي يظهر القطاع بتلك الصورة من خلال اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول وقدموا صورة جيدة عن القطاع".

واستمر "نحن نعمل لمصلحة نادي الزمالك، وقلت لمرتضى منصور رئيس النادي أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي، اللاعبين ظهروا بشكل طيب وأتوقع استمرارهم على نفس المستوى، وهناك المزيد لدينا في القطاع، لكن التوقيت أمر يخص المدير الفني".

واختتم "الهدف الذي أحرزه أسامة فيصل في النادي الأهلي أضاف للاعب كثيرا، هذا نتاج جهود مجموعة كبيرة لكي يخرج اللاعب بهذا المستوى".

وكان أسامة فيصل قد سجل هدفاً في فوز الزمالك على الأهلي 3-1 في مباراة الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.