"بديل حازم إمام".. التشكيل المتوقع الزمالك لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي في الدوري. ويلعب الزمالك ونظيره إنبي ضمن مباريات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن محمد عبدالغني مدافع الفريق هو الأقرب لشغل مركز المدافع الأيمن في ظل غياب حازم إمام للإصابة. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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