رياضة | برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف برشلونة عن موقفه من إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الراغب ف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرغب في الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" فإن هناك العديد من اللاعبين الذين جرى تداول أسمائهم فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المحتملة، وهم: برناردو سيلفا، رياض محرز، جابرييل جيسوس، إريك جارسيا، أنجيلينو".

وأضافت:" أنه في حال فتح باب المفاوضات على بيع ميسي، سيتم رفض تضمين أي لاعبين في الصفقة، حيث سيطلب البلوجرانا الأموال فقط نظير رحيل أسطورته، قبل نهاية عقده بعام واحد".

وأختتمت الصحيفة:" أن النادي يريد الأموال، للتعاقد مع لاعبين آخرين طلب المدرب رونالد كومان ضمهم، لسد الكثير من الثغرات في الفريق".