رياضة | تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إنبي مع أسوان بهدف لكل منهما.

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.