رياضة | موعد مباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إنبي مع أسوان بهدف لكل منهما.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُذاع مباراة الزمالك وإنبى، عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.