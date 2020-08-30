رياضة | لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح نجم فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، إمكانية الانتقال لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط المهاجم الهولندي الدولي ممفيس ديباي، لاعب ليون، بالانتقال إلى برشلونة، بناءاً على رغبة الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا.

وقال ديباي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتواجد حتى الآن في ليون، لكنني يمكن أن أحلم بالانتقال لفريق آخر، سنرى ماذا سيحدث".

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وتابع: "لم أتحدث مع كومان منذ تعاقده مع برشلونة، وأؤكد بأنني أمتلك علاقات قوية معه".

واستطرد: "اهتم كومان بإصابتي مع ليون، وجاء أكثر من مرة للإطمئنان على شفائي".

وأتم: "علاقتني جيدة مع كومان، وهو الآن مدرب في برشلونة، وأوجه كامل تركيزي مع ليون حالياً، أود بذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح".