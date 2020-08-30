رياضة | نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن على رينيه فايلر الإعتماد على أحمد فتحي في مركز الظهير الايمن للفوز ببطولة افريقيا.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق: "أحمد فتحي لديه خبرات كبيرة وبإمكانه مساعدة الفريق في التتويج ببطولة افريقيا في حال مشاركته أساسياً خلال الفترة القادمة".

وتابع: "تواجد فتحي أفضل بكثير من محمد هاني في المباريات الإفريقية بسبب خبراته الكبيره سواء مع الاهلي أو المنتخب المصري".

يذكر أن النادى الأهلى من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 26 سبتمبر القادم.