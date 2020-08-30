شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يحسمها: رمضان صبحي لن ينضم للزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس محلس إدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الانجليزين والذي انتهت اعارته للأهلي ،لن يلعب بصفوف الزمالك.

وأضاف مرتضى خلال مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك:«ليس هناك رغبة لدينا في ضم رمضان صبحي».

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن الهجوم الذي تعرض له مروان محسن من قب لجماهير الأهلي قائلاً:«ماذا سيفعل مروان والفريق الأحمر سقطت أعمدته برحيل نجومه؟».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه وافق على استكمال الزمالك الدوري من أجل تحقيق الفوز على الأهلي والرد على من اتهموا الفريق بالهروب من خوض لقاء الدور الأول.