شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض إسلام عيسى من بيراميدز في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الذي تقدم به أحد وكلاء اللاعبين على النادي لضم إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز الحالي والمصري السابق، حال رحيله عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعاقد ناديه مع العديد من المميزين في مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحي في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على ضم المغربي أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس وأحد المهاجمين الأفارقة الكبار وهي الأمور التي تصعب مأمورية بقاء عيسى .

وأكد وكيل اللاعبين لإدارة الأهلي أنه حال رحيل إسلام عيسى مجاناً يمنح الأفضلية لضمه دون تكبد أي أموال لصالح بيراميدز، خاصة وأن إسلام عيسى كان أحد أهم المطلوبين في الأهلي أثناء فترة لعبه للمصري وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن توتر العلاقات بين إدارتي الأهلي والمصري حالت دون إتمام الصفقة وحولت وجهة اللاعب لبيراميدز.

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وأكد مسئولو الأهلي أن مستوى إسلام عيسى تراجع بشدة وبالتالي لن يمثل إضافة للفريق الأحمر حال انضمامه على الرغم من رحيل رمضان صبحي، خاصة بعد ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والاستقرار على عودة محمد شريف بعد انتهاء اعارته لانبي، كما أن هناك عدداً من اللاعبين داخل الحسابات في هذا المركز سواء أجانب أو مصريين سيتم التعاقد مع أياً منهم.