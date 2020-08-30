شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم جناح بيراميدز في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الذي تقدم به أحد وكلاء اللاعبين على النادي لضم إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز الحالي والمصري السابق، حال رحيله عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعاقد ناديه مع العديد من المميزين في مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحي في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على ضم المغربي أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس وأحد المهاجمين الأفارقة الكبار وهي الأمور التي تصعب مأمورية بقاء عيسى .
وأكد وكيل اللاعبين لإدارة الأهلي أنه حال رحيل إسلام عيسى مجاناً يمنح الأفضلية لضمه دون تكبد أي أموال لصالح بيراميدز، خاصة وأن إسلام عيسى كان أحد أهم المطلوبين في الأهلي أثناء فترة لعبه للمصري وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن توتر العلاقات بين إدارتي الأهلي والمصري حالت دون إتمام الصفقة وحولت وجهة اللاعب لبيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض ضم جناح بيراميدز في ميركاتو الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.