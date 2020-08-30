شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف ..خدعة الجوهري تؤكد فوز مصر بالكان عام 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخبنا الوطني ببطولة أمم افريقيا عام 1998 بعد فوزه في المباراة النهائية على جنوب افريقيا بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفي، حيث أحرز الصقر الهدف الأول للفراعنة من تسديدة ولا أروع وأكد طارق مصطفي مدرب منتخبنا الوطني الحالي الفوز بهدف من جملة رائعة.

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بدأ الهدف بتمريرة سحرية من حسام حسن هداف البطولة لهانى رمزى على حدود منطقة الجزاء والذى مررها مباشرة لطارق مصطفى فوضع الكرة مباشرة فى مرمى منتخب الأولاد لتفوز مصر بهدفين نظيفين .

وحقق المنتخب الوطنى النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أول لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الإطلاق، ثم الخسارة من المنتخب المغربى، ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى.

ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن الفراعنة حققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.