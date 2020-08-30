شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالصور.. عدة مكاسب لـ«فايلر» بعد ثنائية الأهلي في شباك المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النادي الأهلي فوزًا مستحقًا على النادي المصري بهدفين دون رد في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز ليصل الأهلي لـ 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بدأ فايلر المباراة بتشكيل جديد ورسم تكتيكي جديد 4.4.2، الشناوي في حراسة المرمي وهاني على اليمين ومعلول على اليسار وياسر ابراهيم ورامي ربيعة قلبي دفاع أمامهم رباعي في الوسط الشيخ على اليمين وأجاي على اليسار وفي العمق السولية وحمدي فتحي وفي الأمام الثنائي مروان محسن وأليو بادجي.

تحليل الأهلي والمصري

تحليل الأهلي والمصري

لجأ فايلر لهذا التشكيل كما وضحنا في عدة تحليلات سابقة لأن هناك مشكلة في مركز الجناح في الأهلي فالحل هو اللعب ب 4.3.3 أو 4.4.2، فايلر قام بتجربة 4.3.3 مسبقًا ولم تقنعه وأدت لهزيمة الأهلي أمام الزمالك فلجأ في مباراة المصري لتجربة مختلفة.

بينما طارق العشري لعب بمجموعة من البدلاء نظرًا لوجود إصابات عديدة في الفريق، أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وإسلام عطية ومحمود وادي ومحمد جابر وأحمد شوشة وأحمد عادل ميسي بسبب الإصابة بفيرس كورونا وغياب أحمد جمعة وحسين رجب وعماد فتحي ومحمود حمد وسعيدو سمبوريه وشيخ موكورو لأسباب متعدده، اعتمد طارق العشري على الرسم التكتيكي 4.4.2، الناشئ حسام العايدي في حراسة المرمي أمامه الرباعي كريم العراقي ووفريد شوفي وإسلام أبوسليمة وعمرو موسي أمامهم الرباعي عبدالرحمن زين وعمرو كمال وأحمد ياسر ومفتاح طقطق وفي الأمام أموتو وحسن على.

استفاد فايلر بشكل جيد جدًا من هذه المباراة، الاستفادة الأولي أن الاهلي وصل للمرمي 15 مرة خلال المباراة وهو أكثر من معدل وصوله المباريات الماضية مع تغيير الرسم التكتيكي.

اعتمد فايلر على دخول الشيخ وأجايي للعمق ليتواجد رباعي داخل منطقة الجزاء مع ترك مساحة لمعلول وهاني للتقدم للعب الكرات العرضية وهو ما تبرزه عدد الكرات العرضية خلال المباراة للأهلي «26 كرة عرضية» وأحرز الأهلي هدفين وتم إلغاء هدفين جميعهم من الكرات العرضية.

تحليل الأهلي والمصري

بعد إصابة السولية أشرك فايلر قفشة في مركز 8 في وسط الملعب بجوار حمدي فتحي وفي الشوط الثاني أشرك وليد سليمان بدلا من أجايي الذي لم يؤدي مباراة جيدة ولا يؤدي بشكل جيد مؤخرًا.

الاستفادة الثانية لفايلر في المباراة هو أداء أليو بادجي، بادجي سجل هدفين تم إلغاءهما وسجل هدفًا ثالثًا وصنع هدفًا رابعًا وكان محطة جيدة للاستلام والتسلم والتحرك لفتح مساحه خلفه لدخول لاعبا الوسط الشيخ أو أجايي للعمق ليكون رجل المباراة ويكتسب الأهلي مهاجمًا جيدًا قبل مباريات أفريقيا.

الاستفادة الثالثة هي أحمد الشيخ الذي شارك في 3 أهداف من 4 تم تسجيلها. ولعب في مركز لاعب الوسط الأيمن.

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الاستفادة الرابعة هي مشاركة العربي بدر وصالح جمعة في الدقائق الاخيرة، غير فايلر من التكتيك خلال أخر 1-0 دقائق مع إشراك العربي بدر وصالح جمعة لـ 4.1.4.1

تحليل الأهلي والمصري

الاستفادة الأخيرة هي مشاركة محمود وحيد بدلا من معلول الذي حصل على إنذار ثالث وسيغيب عن المباراة القادمة، معلول مؤخرًا ظهر عليه الإرهاق بشكل واضح وهذا الإيقاف أجبر فايلر على مشاركة وحيد.

النادي المصري خلال المباراة بالكامل لم يسدد أي تسديدة على المرمي وكانت مباراة سهلة للأهلي وخرج منها بعدة مكاسب لتكون المباراة الأفضل نسبيًا للأهلي بعد العودة من كورونا.