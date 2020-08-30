شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تنسق مع الوزير لحضور الجماهير فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع وزير الرياضة وناديي الأهلي و الزمالك إمكانية حضور جماهيري فى مباراتي الفريقين بدوري أبطال أفريقيا بأعداد قليلة لا تتخطي حاجز الـ1500 متفرج وزتوزيعهم على المدرجات و إتباع الإجراءات الطبية مثل إرتداء الكمامات و تعقيم المدرجات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للمباراة.

و حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استاد السلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى ، كما أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بأن لقاء العودة الخاص بالفريق سيقام فى السابعة مساء يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تأهل الفريق الأبيض إلى منافسات نصف النهائى بالبطولة الأفريقية عقب تخطيه عقبة الترجى التونسى، بعدما فاز عليه ذهاباً فى دور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يُهزم فى الإياب بتونس، بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليواجه الرجاء المغربى.