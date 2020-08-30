شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سموحة يبحث عن تصحيح المسار المحلى أمام طنطا على ستاد الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره طنطا في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى ، في المقابل شدد محمد صلاح المدير الفني لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق في البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.

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ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام طنطا مكون من :" عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام سموحة مكون من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافي ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير و محمد اسعد وأحمد الشناوي، وجون افيرى وعبدالرحمن الدح، ومحمد ماجد "أونش " وإسلام فؤاد".