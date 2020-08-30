شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره إنبى، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

موقف الزمالك فى جدول ترتيب الدورى المصرى

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

موقف إنبى فى جدول ترتيب الدورى المصرى

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

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موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى اليوم

تُقام مباراة الزمالك وإنبى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

نتائج مباريات الزمالك قبل مواجهة إنبى

حقق الزمالك الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة واحدة، وذلك فى مواجهات خاضها عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، بعد فترة طويلة من توقفه بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاءت البداية بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 6 من أغسطس الجارى، ثم تعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، فى الجولة التاسعة عشر، وتبعها تعادل سلبى مع نادى مصر، فى الجولة العشرون، ثم فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، قبل أن يتلقى هزيمة من المقاولون العرب، فى الجولة الثانية والقعشرون من المسابقة المحلية، بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات إنبى قبل مواجهة الزمالك

أما نادى إنبى فاستكمل مباريات عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، بمواجهة النادى الأهلى، وهُزم أمامه بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل سلبيًا مع سموحة، فى الجولة العشرون من منافسات الدورى، وتبعها فوزه على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، وأخيرًا تعادل مع أسوان بهدف لمثله، فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون قد فاز فى مباراة وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.