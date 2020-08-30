رياضة | نجم الأهلي السابق: الفريق يفتقد الخبرات بعد رحيل الكبار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الفريق يفتقد الخبرات بعد رحيل الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عادل طعيمة نجم الاهلى السابق، ان الاهلى سيفتقد لخبرات الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

واوضح طعيمة خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين علي قناة النهار ببرنامج نمبر وان: "مفيش عقل يقول أن الأهلي يفقد عاشور وفتحي واكرامي ورمضان في موسم واحد".

وتابع: "مع الظروف المختلفة لرحيل كل من الرباعي، الا ان الأهلي سيتأثر بلا شك برحيلهم".

واختتم كلامه موضحًا أن كباتن الاهلى لا يجب الاستغناء عنهم بهذه السهولة".