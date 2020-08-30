رياضة | تشيلسي يحدد سعر كانتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحدد سعر كانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر اللاعب الدولي الفرنسي كانتي فى حال رغبته الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويصارع نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي على ضم اللاعب الدولي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف البلوز.

وقالت صحيفة ‏لاريبوبليكا الإيطالية أن نادي إنتر ميلان فى الساعات الماضية فعلياً قام بالهجوم على كانتي حتى لو كان المبلغ 50 مليون يورو لأن نادي تشيلسي الإنجليزي لن يبيعون اللاعب الفرنسي بسعر اقل من هذا المبلغ.

وأضافت الصحيفة أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان وضع اللاعب الفرنسي ضمن أبرز أولوياته للتعاقد معه خلال هذا الصيف لتعزيز خط وسط الانتر بالموسم الجديد.