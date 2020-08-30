رياضة | المصري: حرمنا من 5 لاعبين في مباراة الأهلي وما حدث بفعل فاعل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: حرمنا من 5 لاعبين في مباراة الأهلي وما حدث بفعل فاعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد الخولي نائب النادي المصري البورسعيدي، عن استيائه مما يتعرض له فريقه الأول لكرة القدم، من اضطهاد على حد قوله.

وأشار الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أن هناك تعنت ضد النادي البورسعيدي.

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وتابع، "نحن نتعرض للظلم، لدينا لاعبين اثبتت فحوصاتهم سلبية الحالة، ولكن تم منعهم من اللعب من قبل الجبلاية، واللاعبين هم أحمد مسعود ومحمد شحاتة ووادي وجابر وشوشة".

وواصل، "الأهلي نادي كبير ولا يحتاج لمجاملة، وما حدث اليوم كان بفعل فاعل، وسنناقش موقف اتحاد الكرة المتعنت ضدنا، نحن نتعرض لظلم كبير".