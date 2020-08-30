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رياضة | المصري: اللجنة الخماسية "تتأمر"

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري: اللجنة الخماسية "تتأمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المصري: اللجنة الخماسية "تتأمر" علينا

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري أن هناك مؤامرة كبيرة على النادي المصري من قبل اللجنة الخماسية .

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واضاف عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عقب إجراء المسحات انتجت عن تواجد 5 حالات بالفريق قبل المباراة وتأكد غيابهم وأحمل اللجنة الخماسية سبب الهزيمة اليوم امام الاهلي.

وتابع ان هناك 15 لاعب اساسياً من المصري غابو عن مواجهة الاهلي ، ولا صحة لتواجد احمد مسعود ومحمود وادي في اتوبيس اللاعبين رغم إصابتهم بكورونا.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على المصري بهدفين دون رد ضمن مباريات الممتاز.

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