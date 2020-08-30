شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الأهلي تمنح المصري رقمًا سلبيًا غير مسبوقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي بهدفين نظيفين على حساب نظيره المصري البورسعيدي، في لقاء الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز الذي احتضنه ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء السبت.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 62 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما ازداد موقف المصري سوءً بـ 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

فوز الأهلي بثنائية نظيفة منح المصري رقماً سلبياً غير مسبوقاً على مدار مواجهاته أمام الأهلي في الألفية الجارية.

وللمرة الأولى في القرن الحالي يخسر المصري أمام الأهلي في 7 مباريات متتالية دون تمكنه من إحراز أي هدف خلال الهزائم السبعة.

وخسر المصري بهدفين نظيفين بالدور الأول للدوري أمام الأهلي موسم 2017-2018، ثم خسر بهدف دون رد في نهائي السوبر المحلي بالإمارات، وأعقب ذلك خسارة في مواجهة المارد الأحمر بالدور الثاني للموسم ذاته.

استمر الأهلي محافظاً على نظافة شباكه خلال انتصاراته على حساب المصري، ففاز بنتيجة 2/0 في الدور الأول والثاني لموسم 2018-2019، قبل أن يفوز «رايح جاي» على منافسه البورسعيدي بنتيجتي 3/0 و2/0 في الدوري هذا الموسم.

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بقى أن نذكر أن هدف عبدالله بيكا الذي أحرزه في نهائي كأس مصر موسم 2016-2017 هو أخر أهداف المصري في شباك الأهلي.