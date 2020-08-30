شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: تأثرنا بالطرد أمام الأهلي.. ومستمر في عملي مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه من الهزيمة التي نالها على يد الأهلي بنتيجة 2-0، مساء أمس.

واستضاف فريق المصري نظيره الأهلي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة بالجولة 23 من عمر الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

وقال العشري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «تأثرنا بالطرد جدًا، والفريق كان غير قادرًا على مجريات المباراة».

وأضاف: «مبروك للأهلي، وأنا مستمر في عملي، أنا عائد من إصابة كورونا من 8 أيام، حتى الآن لعبت 3 مباريات، لا أستطيع اللعب لأن فريقي غير جاهز، حتى المسحة الأخيرة كان بها 9 لاعبين أساسيين مصابين بكورونا».

وتابع: «الأهلي معروف بانطباعاته الهجومية وكان يجب التركيز أكثر، واذا رأت الإدارة أنه يجب رحيلي سأرحل دون تردد، لكن أنا مستمر، وسأحارب من أجل فريقي».

واختتم مدرب المصري: «حتى الآن لم نمتلك فريقًا أساسيًا من أجل لعب مباراة، اليوم لعب ثنائي لم يشارك منذ 25 يومًا».

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