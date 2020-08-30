قال ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق إنه مستغرب تماما من إصرار فايلر علي الاعتماد على مروان محسن مهاجم الفريق في التشكيلة الأساسية. وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" ان بادجي يسير على الطريق الصحيح في الفترة الأخيرة لقيادة هجوم الأهلي وظهر بأداء مميز. وأشار الي أنه لابد من مهاجمي الاهلي ان يكونوا اكثر شراسة امام مرمى فريق الخصم لأنك تلعب في افضل اندية افريقيا ودائما على مدار تاريخ القلعة الحمراء التميز في تواجد مهاجمين من طراز خاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقاد قوي من إبراهيم سعيد على مروان محسن ويرد على والده: لو خايف على ابنك متلعبوش كوره تاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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