شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه على المصري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على المصري إلى 62 نقطة، واصل بها تصدر قمة الدوري.