«فايلر» يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه على المصري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.
ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على المصري إلى 62 نقطة، واصل بها تصدر قمة الدوري.
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