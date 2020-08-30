شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب عمرو السولية عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية المبدئية أثبتت إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات للموع الرسمي للنادي، أن اللاعب يجري أشعة خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على حالته، ولتحديد فترة غيابه عن الفريق.

وكان السولية قد غادر الملعب خلال الشوط الأول من مباراة المصري، متأثرًا بإصابته وحل بدلًا منه محمد مجدي قفشة.

وفاز الأهلي مساء أمس، على نظيره المصري بنتيجة 2-0، وواصل إحكام قبضته على قمة الدوري، بعد وصوله إلى النقطة 62 في جدول المسابقة المحلية.