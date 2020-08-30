شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: حققنا فوزًا مهمًا أمام المصري.. ونجحنا في تعويض الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الفوز على حساب المصري محطة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وشدد على ثقة الجهاز الفني في العناصر الموجودة بالفريق في الفترة الحالية، وقدرتهم على تعويض الغيابات، وأن ما يحدث في الفترة الحالية أمر طبيعي، والأهم هو حصد النقاط.

وأكد أن الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة ومن بعده لقاء حرس الحدود في الدوري، مشددًا على ضرورة حصد كل النقاط في الجولتين المقبلتين بالدوري، ودخول مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة.