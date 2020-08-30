شكرا لقرائتكم خبر عن عربي بدر: سعيد بثقة «فايلر».. والفوز على المصري خطوة مهمة لحسم الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عربي بدر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق الذي حققه أمس السبت، على نظيره المصري بهدفين دون رد.

وأضاف عربي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بالطبع الفوز خطوة جديدة ومهمة في مشوار الاحتفاظ ببطولة الدوري، ونتطلع إلى مزيد من الانتصارات في المباريات القادمة من أجل حسم اللقب».

وأوضح أنه سعيد بثقة الجهاز الفني بقيادة فايلر، بعد الدفع به في الشوط الثاني من مباراة المصري، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية من أجل الوجود في حسابات الجهاز الفني.

وأشار عربي بدر، إلى أن الفريق استحق الفوز، بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع في الملعب، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري رسميا.

يذكر أن الأهلي فاز على المصري 2-0، ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل الانفراد بقمة الدوري، الذي يتطلع الأهلي للحفاظ عليه للموسم الخامس على التوالي.

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