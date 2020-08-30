شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفز لمسح أحزانه أمام إنبى واستعادة ذاكرة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، نظيره إنبى، عند الثامنة والنصف مساءً على أرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

ويسعى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمصالحة جماهيره واستعادة ذاكرة الانتصارات، وتعويض الخسارة التى لقيها الفريق من المقاولون فى الجولة السابقة، والفوز بالنقاط الثلاث، والحفاظ على أمل المنافسة على بطولة الدورى.

فيما يسعى حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام الزمالك، من أجل الاستمرار ضمن فرق المقدمة.

يدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث، برصيد 42 نقطة، فيما يحل إنبى على اللقاء محتلاً المركز السادس فى ترتيب الجدول، وله 30 نقطة.

وحرص باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبيه، ومشاهدة ملخص لمباراتهم الأخيرة، أمام المقاولون، للتعرف على الأخطاء التى وقعوا فيها وتسببت فى خسارتهم، وتلافى تكرارها أمام إنبى فى مواجهة اليوم.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد أبوجبل، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، طارق حامد، فرجانى ساسى، أوباما، أحمد سيد زيزو، أوناجم، مصطفى محمد.

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