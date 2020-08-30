شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يصطدم بنادى مصر.. سموحة يتأهب لمواجهة طنطا.. والجونة أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة نيكوديموس بابا فاسيليو، مع نادى مصر، فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث دجلة عن فوز جديد بعد نجاحه فى تخطى مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الثانى عشر، فيما يسعى نادى مصر لتحقيق الفوز لوقف مسلسل نزيف النقاط بعد تعادله الأخير مع المصرى ووصوله للنقطة 17 فى المركز السابع عشر.

على الجانب الآخر، يستضيف سموحة الذى يقوده حمادة صدقى، نظيره طنطا بقيادة محمد صلاح، فى السادسة مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية.

سموحة يمتلك 28 نقطة فى المركز السابع بعد تعادله 1-1 فى الجولة الماضية مع طلائع الجيش، ويسعى لاستغلال ظروف الضيوف لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، فيما يدخل طنطا المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط الذى وضعه فى قاع الجدول برصيد 16 نقطة بعدما خاض 22 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل 10 مباريات وخسر مثلها؛ ما وضع الجهاز الفنى فى مأزق أمام المسؤولين فى النادى.

فى مباراة أخرى، يدخل الجونة بقيادة بيدرو بارنى، اختبارا صعبا أمام المقاولون العرب الذى يقوده عماد النحاس، فى السادسة مساء على ملعب خالد بشارة.

الجونة صاحب الملعب يمر بظروف صعبة بسبب وضعه السيئ فى الجدول بعد خسارته الأخيرة من الأهلى بهدف نظيف ليتجمد رصيده عند 21 نقطة فى المركز السادس عشر، فيما يدخل المقاولون العرب، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية ليرتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 40 نقطة فى المركز الرابع ويأمل فى مواصلة المسيرة للحفاظ على مكانه فى المربع الذهبى.

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