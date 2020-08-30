شكرا لقرائتكم اليوم.. المقاولون يسعى لمواصلة الانتصارات فى الدوري على حساب الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الجونة نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الاهلى بهدف دون رد في الدقائق القاتلة بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فجر ذئاب الجبل مفاجأة كبرى وإنتزع فوز غالى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددى في صفوفه.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للإستفادة من إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث لإستعادة موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري بعد تراجعه للمراكز الأخيرة ، بينما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة إحترام فريق الجونة لانه خصم ليس سهلا وأتعب الاهلى حامل اللقب كثيراً باللقاء الأخير مطالباَ بضرورة إستمرار الفوز لحسم صراع المركز الثانى مع الزمالك وبيراميدز لصالح الذئاب.

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب مكون من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة مكون من :"محمود أبو السعود ، ابراهيم صلاح، أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح ، محمود مجلى، حسن الشامي، أحمد الشيمي ، شكري نجيب، سيف الجزيري، لويس إدوارد".