شكرا لقرائتكم اليوم.. وادى دجلة يستدرج نادى مصر على ستاد بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه وادى دجلة نظيره نادى مصر في الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين تحت شعار أكون أو لا أكون في ظل صراع الهبوط الذى يلاحق الفريقين ، وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة لمواصلة عجلة الانتصارات بتحقيق الفوز الثانى على التوالي للهروب من مراكز القاع ، فيما يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بقدرة فريقه على البقاء بين الكبار مطالباً لاعبيه بالتركيز الدفاعى وإستغلال أنصاف الفرص للفوز بالنقاط الثلاث للنجاة من دوامة الهبوط.

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ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام نادى مصر مكون من :" محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام وادى دجلة مكون من :"عصام ثروت -مصطفى كالوشا – مؤمن إبراهيم محمد – أحمد يوسف – آلاء أتا -أحمد عبد الموجود – كليف نياكا – محمود توبة – أحمد الشيخ - ويليس فورتادو – محمد نصر".