الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه

توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل جولتين على النهاية، بعد فوزه العريض على ضيفه الحزم 4 ـ 1، مساء السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بالجولة 28 من المسابقة.

سجل رباعية الهلال، سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز هاتريك بالدقائق 8 و40 و53 و56، بينما سجل هدف الحزم الوحيد عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال 66 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني قبل جولتين من ختام المسابقة.

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ويتبقي جولتان على ختام مسابقة الدوري السعودي، لكن التفوق في المواجهات المباشرة مع النصر تمنح الهلال الأفضلية.

ويعد هذا اللقب هو الثالث للهلال خلال آخر أربعة مواسم، وهو اللقب السادس عشر له في المسابقة.

ويتبقى للهلال مباراتين في الدوري أمام الوحدة والشباب ,ثم سينقل الفريق تركيزه لمباريات دوري أبطال آسيا حيث ينتظره مواجهة قوية مع باختاكور الأوزبكي يوم 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.