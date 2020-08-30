شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض سبايدر مان الدورى بعد موافقة لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح على ضم كريم طارق جناح بتروجت المعار هذا الموسم لطلائع الجيش في ظل المستوى المُتميّز الذي يقدمه اللاعب الشهير ب "سبايدر مان "مع فريقه هذا الموسم ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية لضمه في الموسم المقبل ، ويتبقى لكريم طارق موسم واحد في عقده مع بتروجت وبالتالي فسيكون النادي البترولي مضطراً لبيعه في الصيف المقبل لتحقيق أي استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب رفض في وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلي منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز على خدمات كريم طارق، في الوقت الذي حولت لجنة التخطيط الملف للسويسري رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفني الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمي لضمه.

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من ناحية أخرىى ، يبدأ حسين الشحات لاعب الفريق الأسبوع الجاري برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضي، حيث تقرر خضوع اللاعب لمسحة طبية الأسبوع المقبل على أن يبدأ برنامج التأهيل بعد ظهور نتيجة المسحة ويؤدى البرنامج التأهيلى لمدة أسبوعين.