شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يغلق صفحة الإنتاج ويبدأ الاستعداد لتماسيح النيل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت عصر السبت على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتى فاز بها بهدف دون رد سجله كريم طارق ، ومن المقرر أن يبدأ اليوم الاحد الفريق الاستعداد مباشرة وبدون راحة نظراً لضيق الوقت لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة عصر الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية وهى المباراة التى يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبيه عمار حمدى وحسام باولو بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة.

يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وفى وقت سابق، أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى فريقه على قلب الموازين بالدور الثانى للدورى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خضنا فترة إعداد مميزة خلال فترة توقف المسابقة، لعبنا مباريات ودية عديدة ولمست فيها ارتفاع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مع توالى المباريات والتدريبات فى معسكرنا ببرج العرب".

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وأضاف عبد الحميد بسيونى: "قدمنا مستوى متميزا فى كل الوديات حتى مباراة الزمالك التى لعبناها بصفوف ناقصة بعد حالة الطرد استطعنا الحفاظ على وتيرة الأداء وخرجنا بتعادل إيجابى وهذا مؤشر جيد على تماسك الفريق".

وتابع المدير الفنى للطلائع: "لدى ثقة كبيرة فى قدرات لاعبى الفريق لتقديم مستوى متميز بالدور الثانى للدورى بعد النتائج السلبية فى الدور الأول للمسابقة، وقادرون على تعديل وضع الطلائع بجدول ترتيب الدوري".

على الجانب الأخر ، وصلت إلى مقر نادى طلائع الجيش الحافلة الخاصة بالنادى، والتى تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، من إهداء شركة برزينتشين راعى للنادى، والتى سبق لها إهداء معظم الأندية المصرية حافلات تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، وعلى رأسها الأهلى والزمالك والإسماعيلى.