أيمن منصور : الزمالك يسير بخطى جيدة مع كارتيرون

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، ان الفريق يسير بخطى جيدة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء.
وقال أيمن منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايمسبورتس، إن كارتيرون تعامل بذكاء في مباراة القمة بإراحته لاعبي الفريق مشيراً إراحة العناصر الأساسية كانت السبب الرئيسي في تحقيق الانتصار على الأهلي.
وعن خسارة الزمالك أمام المقاولون العرب، أكد منصور أن استهتار لاعبي الزمالك وسوء التمركز الدفاعي هما السبب وراء الخسارة المفاجئة أمام ذئاب الجبل.
ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام انبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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