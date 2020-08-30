أحمد ياسر يعتذر للجهاز الفني ولاعبي المصري بعد طرده أمام الأهلي

قال احمد ياسر لاعب المصري إن فريقه يخوض المباريات في موقف صعب بسبب الغيابات جراء الإصابة بفيروس كورونا التي تعرض لها الفريق مؤخرا.

وأكد ياسر أنه تقدك بالاعتذار لزملاءه و للمدير الفني للفريق بعد طرده

امام الاهلي في مباراة اليوم .

واضاف احمد ياسر خلال تصريحات لبرنامج ملعب oNtime انه ذهب لامين عمر حكم المباراة للتحدث معه حول الكرة ليوضح له أن

هناك خطأ لصالح المصري لكنه فؤجئ باعطائه الانذار الاول، مشيراً أنه لم يتحدث مع الحكم بأسلوب غير لائق.

جدير بالذكر ان المباراة انتهت بنتيجة ٢/٠ لصالح النادي الاهلي و يتصدر الاهلي جدول الدوري المصري برصيد٦٢ نقطة و المصري ب ٢١ نقطه في المركز ال ١٥.