علي معلول يغيب عن مباراة الأهلي أمام وادي دجلة

تأكد غياب اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي عن صفوف فريقه في لقاء وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بالجولة 24 للدوري. وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بالجولة 24 للدوري. وحصل معلول على الإنذار الثالث بمباراة المصري البورسعيدي اليوم السبت في الجولة 23 للدوري. وفاز الأهلي بثنائية نظيفة على حساب المصري البورسعيدي بالدوري.

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