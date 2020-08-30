رياضة | صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي كل من الأهلي وبيراميدز لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفهم.

وقال محمد فاروق مقدم فريق البريمو على قناة Ten أن الفترة الماضية شهدت صراع كبير بين النادي الأهلي وبيراميدز على اللاعب أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني .

وكان نادي بيراميدز اقترب من ضم اللاعب ليدخل النادي الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.