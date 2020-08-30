رياضة | ميسي مفتاح انتقال فان دي بيك إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي مفتاح انتقال فان دي بيك إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، إدارة النادي الكتالوني، بسرعة التعاقد مع مواطنه دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، من أجل تدعيم خط وسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن عائق واحد فقط، يفصل إنتقال لاعب أياكس إلى الكامب نو.

وأشارت الصحيفة أن فان دي بيك قد وافق على الانتقال إلى صفوف برشلونة، الا أن النادي الهولندي يسعي إلى أكبر أستفادة من بيع لاعبة في الصيف.

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حيث طلب أياكس الحصول على 55 مليون يورو، وهو مبلغ كبير في الفترة الحالية، بالنسبة للنادي الكتالوني، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي جراء تفشي فيروس كورونا.

ونوهت الصحيفة أن اللاعب ينتظر حل مستقبل ميسي، لأنه في حال رحيله سيتم فتح سيناريو آخر وقد يكون برشلونة قادرًا على إتمام الصفقة.

يذكر أن اللاعب كان قريبًا جدا من الانتقال الى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، الا أن زيدان قد طلب تأجيل الصفقة بسبب رغبته في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.