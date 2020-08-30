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رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإطلاع تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الإطلاق في الكشف عن فيروس كورونا، واكتشاف حالات إيجابية داخل صفوف الفريق.

وقال أسامة في تصريحات ‏على شاشة قناة الزمالك :"أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة، مشيرا إلى أن التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق".

وأضاف: "ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".‏

ويواجه الزمالك نظيره انبي مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الممتاز وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة. 

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