رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإطلاع تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الإطلاق في الكشف عن فيروس كورونا، واكتشاف حالات إيجابية داخل صفوف الفريق.

وقال أسامة في تصريحات ‏على شاشة قناة الزمالك :"أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة، مشيرا إلى أن التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق".

وأضاف: "ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".‏

ويواجه الزمالك نظيره انبي مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.