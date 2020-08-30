رياضة | ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى ٦٢ نقطة ليواصل احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي المصري البورسعيدي عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1 – عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

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5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.