رياضة | تشيلسي يستهدف نجم ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستهدف نجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي تشيلسي الإنجليزي أنظاره للتعاقد مع نجم ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يريد تدعيم مركز حراسة المرمى بالحارس الدولي الإيطالي جيانوليجي دوناروما.

وأضافت الصحيفة، أن فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق، يسعى للإطاحة بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم.

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وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي البلوز على تواصل دائم مع وكيل اللاعب، مينو رايولا، للتوصل لصيغة اتفاق حول ضمه.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يريد تشيلسي استغلال الأمر، ومواصلة الضغط على ميلان لإجبار اللاعب على الرحيل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي جاهز بعرض يبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ21 عاماً.