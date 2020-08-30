مفاجأة "الشرط الجزائي".. ميسي يوجه ضربة قوية لبرشلونة بـ"سلاحه المزعوم"

مفاجأة الشرط الجزائي.. ميسي يوجه ضربة قويةلبرشلونةبـسلاحه المزعوم

الأحد 30 أغسطس 2020

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، ضربة قوية إلى إدارة النادي، من خلال الشرط الجزائي الموجود في العقد بين الطرفين، وذلك بخصوص رغبته في الرحيل.



وكان ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى نادي برشلونة، الثلاثاء الماضي، يبلغه فيه برغبته في الرحيل عن الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لبند موجود في عقده مع النادي، وهو ما يرفضه برشلونة في الوقت الحالي.

النادي الكتالوني يؤكد أن البند الموجود في عقد ميسي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في موعد أقصاه يوم 10 يونيو/حزيران، وليس مع نهاية الموسم كما يؤكد اللاعب.

برشلونة أكد رغبته في بقاء ميسي مع الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدا أنه لن يقبل برحيله دون الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ 700 مليون يورو.

هذا الشرط تحديدا كان ضحية مفاجأة جديدة كشفت عنها إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، حيث أكدت أنه غير موجود من الأساس في الموسم الأخير للاعب مع الفريق.

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ميسي جدد عقده مع برشلونة في 2017، على أن يمتد العقد الجديد لـ3 سنوات تنتهي في 2020، بالإضافة إلى موسم آخر اختياري، لينتهي العقد في 2021.

ووفقا لما كشفت عنه الإذاعة الإسبانية، فإن العقد ينص على أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 700 مليون يورو، ولكنها تتوقف على السنوات الـ3 الأساسية، بينما لم يتم النص على هذا الشرط في الموسم الأخير.

وبناء على ذلك، تؤكد الإذاعة الإسبانية أحقية ميسي في الرحيل عن برشلونة، ولن يتمكن النادي الكتالوني من القيام بأي شيء سوى اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

"أوندا سيرو" أكدت أن المحكمة لن تمنح برشلونة سوى تعويض بسيط لن يقترب بأي حال من الأحوال من الـ700 مليون يورو، في ظل خلو السنة الأخيرة في العقد من هذا الشرط.

ومنذ إبلاغ ميسي برشلونة رغبته في الرحيل، تداولت العديد من التقارير أسماء الأندية التي ترغب في الحصول عليه، وفي مقدمتها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يُذكر أن ميسي قرر الرحيل بعد الموسم الكارثي الذي قدمه برشلونة، والذي خرج فيه خالي الوفاض، حيث حل وصيفا في الدوري الإسباني، وودع كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، وهو نفس الدور الذي ودع منه دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8.