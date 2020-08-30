شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة الزمالك وإنبي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.
واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الفريق البترولي.
وجاء التشكيل الأقرب للزمالك على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، حازم إمام.
خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، فرجاني ساسي.
خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو».
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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