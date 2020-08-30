شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة الزمالك وإنبي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الفريق البترولي.

وجاء التشكيل الأقرب للزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو».

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خط الهجوم: مصطفى محمد.