شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبي بالدوري.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الدوري المصري الممتاز والجولة رقم 23 من عمر المسابقة، على ملعب القاهرة الدولي.

اللقاء ينطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة عبر شاشتها حصرياً، ويديرها الحكم محمود عاشور.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 42 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس بـ 30 نقطة.