شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة «طولان».. الزمالك حقق انتصارًا وفقد 10 نقاط أمام مدربيه السابقين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي اليوم الأحد، مواجهة تجمع فريقي الزمالك وإنبي، بمنافسات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
الزمالك يدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحل إنبي سادساً بـ 30 نقطة.
ويخوض الزمالك اختباراً جديداً أمام أحد مدربيه السابقين، المدير الفني لإنبي حلمي طولان.
وواجه الزمالك مدربيه السابقين هذا الموسم بالدوري، خلال 5 مباريات، استطاع خلالهم تحقيق فوزاً وحيداً، في حين تلقى خسارتين وتعادلين، ليفقد الفارس الأبيض 10 نقاط بالمسابقة في موسمها الجاري خلال مواجهة من سبق لهم تولي القيادة الفنية به.
الانتصار الوحيد للزمالك على حساب مدربيه السابقين جاء بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، حيث كان أحمد حسام ميدو هو من يقود الفريق الفيومي.
وخسر الزمالك أمام كل من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 حينما كن يقود طارق يحيي الفريق العسكري، كذلك أمام حلمي طولان المدير الفني الحالي لإنبي في مباراة شهدت تفوق البترولي بنتيجة 2/1.
أمام عن تعادلات القلعة البيصاء في مواجهة المدرب السابق، فجاءت في مواجهتي سموحة تحت قيادة حسام حسن، كذلك في الجولة قبل الماضية أمام إف سي مصر الذي يدربه خالد جلال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة «طولان».. الزمالك حقق انتصارًا وفقد 10 نقاط أمام مدربيه السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.