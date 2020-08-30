شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» يعلق على تسجيله في مباراة المصري.. ‏ويوجه رسالة لنجم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، على تألقه في مباراة فريقه أمام المصري بالدوري الممتاز والتي حسمها الأحمر بهدفين نظيفين، والنجاح في تسجيله هدفاً وصناعة الآخر.

وكتب بادجي عبر حسابه على موقع تويتر: «الحمد لله على الفوز بمباراة اليوم وإحراز هدف شخصي».

وتابع: «اليوم فزنا بثلاث نقاط ورؤية صديقي وحبيبي صالح جمعة في المباراة، وأتمنى لك المزيد من التألق يا صالح».

وظهر بادجي بمستوى مميز مع الأهلي خلال مباراة المصري، حيث سجل هدفاً وقام بصناعة الهدف الثاني لحمدي فتحي، وألغى الفار له هدفين آخرين.