شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بمعسكر مغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأحد ، فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء غداً الاثنني على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن يخوض الدراويش تدريبه الرئيسى على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات بمسابقة الدورى الممتاز على حساب طنطا، بعد غياب دام 207 أيام، حيث كان آخر فوز للإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الــ15 والذى كان يوم 30 يناير من العام الجارى، وتوقف النشاط الكروى فى مصر ما يزيد عن 4 أشهر فى أعقاب فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أجمع.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.

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وعقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.