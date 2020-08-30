هاني حتحوت لاتحاد الكرة : أرحموا المصري البورسعيدي..كل 3 دقائق لاعب بيقع

علق الإعلامي هاني حتحوت، علي انفعال اللاعب أحمد ياسر، بعدما اعترض على قرار الحكم في مطلع الشوط الأول.
وقال "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أحمد ياسر كان متهورًا في معارضته للحكام في آخر 3 مباريات للمصري, مشيرا الي أن "ياسر" يعاني من ضغوط، لكن من المهم أن يتمكن من التحكم في انفعالاته لأنه يمتلك إمكانات كبيرة.
وشدد حتحوت علي أنه من المهم أن ينظر اتحاد الكرة بعين الرحمة والشفقة إلى حال المصري البورسعيدي، وأن اللاعبين العائدين من فيروس كورونا غير مكتملي اللياقة والصحة لبدء المباريات ,موضحا ان كل مباراة أصعب من السابقة لها، قائلا: كل 3 دقائق لاعب واقع إما شد أو إصابة أو راحة.
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