«انجدونا من اللجنة الخماسية»..نائب رئيس المصري: كيف تحولت نتيجة 5 لاعبين بالمصري من إيجابية إلى سلبية قبل المباراة

قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، ‏أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي وأصرت على ‏خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس ‏كورونا.‏

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": انجدونا من اللجنة الخماسية، قاموا بتحويل مسحات ‏اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة ‏الأهلي.‏

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وناشد الخولي أشرف صبحي وزير الرياضة بالتدخل من أجل حل الأزمة، ‏مستنجدًا به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه ,معقبا: الأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان ‏فاز علينا فهذا أمر طبيعي.‏

وأشار الي ان المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة ‏الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة ‏النادي".