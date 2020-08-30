«انجدونا من اللجنة الخماسية»..نائب رئيس المصري: كيف تحولت نتيجة 5 لاعبين بالمصري من إيجابية إلى سلبية قبل المباراة

قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي وأصرت على خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس كورونا.
وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": انجدونا من اللجنة الخماسية، قاموا بتحويل مسحات اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة الأهلي.
وناشد الخولي أشرف صبحي وزير الرياضة بالتدخل من أجل حل الأزمة، مستنجدًا به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه ,معقبا: الأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان فاز علينا فهذا أمر طبيعي.
وأشار الي ان المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي".
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