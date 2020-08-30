شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تحليل الدم الذي تم الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، غير دقيق على الإطلاق في الكشف عن فيروس كورونا.
وأضاف أسامة في تصريحات على شاشة قناة الزمالك :«أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات بتحاليل الدم الغير دقيقة».
وواصل: «التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق».
وأنهى تصريحاته قائلاً: «ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير».
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