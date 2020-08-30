شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخراً من قبل اتحاد الكرة المصري بدلاً من المسحات، ‏غير دقيق على الإطلاق في الكشف عن فيروس كورونا.‏

وأضاف أسامة في تصريحات ‏على شاشة قناة الزمالك :«أندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة».‏

وواصل: «التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الإطلاق».‏

وأنهى تصريحاته قائلاً: «ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير».‏